رغم تعافيه من كورونا .. استبعاد تراوري من قائمة إسبانيا لمواجهة أوكرانيا





كان أداما تراوري غاب عن مباراة إسبانيا الماضية أمام ألمانيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1- 1، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19





وعاد أداما تراوري إلى تدريبات منتخب إسبانيا أمس، السبت، بعد تعافيه من فيروس كورونا.





ويمنع بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا" مشاركة أداما تراوري مع إسبانيا في مباراة الليلة، طبقا للإجراءات الاحترازية المتبعة.





ويسعى منتخب إسبانيا لتحقيق الانتصار الأول له في دوري الأمم الأوروية، الليلة، للحفاظ على كامل حظوظه في تخطي دور المجموعات.













خرج أداما تراوري من قائمة منتخب إسبانيا لمواجهة كرواتيا، المقرر لها، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.