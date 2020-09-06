غرفة عمليات لاتحاد المصريين في الخارج لمتابعة سير انتخابات الإعادة بالشيوخ

أكد المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج، أن غرفة عمليات الاتحاد منعقدة على مدار يومي انتخابات وتصويت المصريين بالخارج بانتخابات الإعادة، وتتلقى كل الاستفسارات وتتابع الموقف من ممثلي الاتحاد العام للمصريين في الخارج في شتى أنحاء العالم.
وبدأت صباح اليوم الأحد عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بالنسبة للمصريين بالخارج والتي تستمر على مدار يومى 6 و7 سبتمبر، على أن تجرى فى الداخل يومى 8 و9 سبتمبر على أن تعلن النتيجة يوم 16 سبتمبر بحد أقصى.
وتجري جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ على 26 مقعدا في 14 محافظة، وأظهرت نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ الشهر الماضي حسم 174 مقعدا من إجمالي 300 مقعد، وحصول حزب مستقبل وطن على أغلبيتها. ومن المقرر أن يعين الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلث المتبقي من أعضاء المجلس.
وانتهت فى الثانية عشر ظهر أمس السبت، فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وبدأت فترة الصمت الانتخابى الذى يحظر فيه ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض بدء الدعاية الانتخابية لمرشحى جولة الإعادة يوم 20 أغسطس الماضى، وانتهت فى الساعة الثانية عشر من يوم 5 سبتمبر، بحسب التوقيت المحلي لكل دولة يتواجد بها الناخبين.
وأكدت الوطنية للانتخابات أن الضوابط التى سبق وأن حددتها الهيئة لممارسة الدعاية الانتخابية للمرشحين ومحظوراتها فى الجولة الأولى من انتخاب مجلس الشيوخ على الدعاية الانتخابية، تم تطبيقها فى جولة الإعادة حيث حظرت تنظيم الاجتماعات العامة، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.
من جانبه قال علاء سليم أمين عام الاتحاد العام للمصريين في الخارج إن التعامل مع نظم المعلومات قادم لا محالة وأن الهيئة الوطنية للانتخابات سبقت دولا كثيرة حين استخدمت تكنولوجيا المعلومات واستخدام التقنيات الالكترونية الأمر الذي تجاوب معه ابناء الوطن في الخارج بشكل مرضي خصوصا وأن استخدام الرقمنة قادم لا محالة في المستقبل القريب.
وأثنى المستشار سليم على اهتمام أبناء الصعيد بالتصويت للمرشحين في دوائرهم وهو ما جعل العماية الانتخابية تشهد زخما رغم أن التصويت يتم عبر البريد.