غرفة عمليات لاتحاد المصريين في الخارج لمتابعة سير انتخابات الإعادة بالشيوخ

أكد المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج، أن غرفة عمليات الاتحاد منعقدة على مدار يومي انتخابات وتصويت المصريين بالخارج بانتخابات الإعادة، وتتلقى كل الاستفسارات وتتابع الموقف من ممثلي الاتحاد العام للمصريين في الخارج في شتى أنحاء العالم.

وبدأت صباح اليوم الأحد عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بالنسبة للمصريين بالخارج والتي تستمر على مدار يومى 6 و7 سبتمبر، على أن تجرى فى الداخل يومى 8 و9 سبتمبر على أن تعلن النتيجة يوم 16 سبتمبر بحد أقصى.





وتجري جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ على 26 مقعدا في 14 محافظة، وأظهرت نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ الشهر الماضي حسم 174 مقعدا من إجمالي 300 مقعد، وحصول حزب مستقبل وطن على أغلبيتها. ومن المقرر أن يعين الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلث المتبقي من أعضاء المجلس.



