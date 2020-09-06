الرقص الحديث يجسد القضايا الإنسانية النبيلة في عرض «الخادمتان» بالمسرح المكشوف

تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث تحت اشراف مديرها الفنى وليد عونى ، عرض الخادمتان تصميم واخراج سالى احمد وذلك فى الثامنة مساء الاربعاء 9 سبتمبر على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية

العرض يعد معالجة لمسرحية تحمل نفس الاسم للكاتب الفرنسي جان جينيه ، ويتناول قضايا إنسانية هامه تستند الى مجموعة من المثل العليا والقيم النبيلة منها العدل، الحق، الخير، السلام، احترام الاخر والمساواة، ويؤكد أن غيابها يتسبب فى ظهور تاثيرات سلبية على المجتمع.





كما يشير إلى الصراعات والأزمات والظروف غير الطبيعية التى مر بها العالم خلال العام الجارى 2020 وينتهى إلى إثبات القدرة البشرية على مواصلة معزوفة الحياة عن طريق السعى والمحاولات المتكررة.

يذكر أن عرض الخادمتان قدم لأول مرة عام ٢٠١٠ بمهرجان الرقص المعاصر المصري تحت اسم (مش حلم ) و حصل على جائزة العرض الأول كما تم تقديمه بنفس الاسم في العام الماضي بمهرجان الرقص المعاصر بالجزائر.