صناعة الأواني الفخارية تلفظ أنفاسها الأخيرة في سوهاج.. وضعف التسويق والمعارض كلمة السر.. شاهد

هدمت التكنولوجيا في عصرنا هذا كل شئ، حيث ساهم التطور التكنولوجي في دفن الكثير من الحرف والصناعات، كما أن المشغولات اليدوية أصبح الأشخاص الذين يحبون اقتناءها في بيوتهم قلائل.





وعندما نُسلط الضوء على بعض الحرف نجد صناع الفخار في مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، يُعانون من قلة الدعم وإنتشار الصناعات الحديثة وإتهامهم بتلويث البيئة في حرق الأواني، مما جعل الكثير منهم يترك هذا المجال والبحث عن عمل، مما يُهدد هذه الحرفة بالاندثار.





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قال طه عبدالمنعم، أحد صُناع الفخار بدارالسلام، أنهم لم يعدوا يصنعون الأواني الفخارية بسبب قلة الإقبال عليها، رغم أن الأوني الفخارية صحية جدًا، بعكس الألمنيوم والبلاستيك.





وأشار سعيد محمد، أحد بائعي الأواني الفخارية بذات المركز، أن المحافظة لا تقدم لهم أي دعم ولا تُقيم لهم معارض بصفة مُستمرة لبيع مُنتاجتهم وأن عملية التسويق ضعيفة جدًا ولا يوجد أي إقبال سوى المواطنين داخل القرى والمسافرين على الطريق السريع، لأنهم إعتادوا على تناول المياه والطعام في تلك الأواني.



