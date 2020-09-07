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محافظات

صناعة الأواني الفخارية تلفظ أنفاسها الأخيرة في سوهاج.. وضعف التسويق والمعارض كلمة السر.. شاهد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
صناعة الأواني الفخارية
صناعة الأواني الفخارية
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سوهاج - قسم المحافظات
هدمت التكنولوجيا في عصرنا هذا كل شئ، حيث ساهم التطور التكنولوجي في دفن الكثير من الحرف والصناعات، كما أن المشغولات اليدوية أصبح الأشخاص الذين يحبون اقتناءها في بيوتهم قلائل.

وعندما نُسلط الضوء على بعض الحرف نجد صناع الفخار في مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، يُعانون من  قلة الدعم  وإنتشار الصناعات الحديثة وإتهامهم بتلويث البيئة  في حرق الأواني، مما جعل الكثير منهم يترك هذا المجال والبحث عن عمل، مما يُهدد هذه الحرفة بالاندثار.

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قال طه عبدالمنعم، أحد صُناع الفخار بدارالسلام، أنهم لم يعدوا يصنعون الأواني الفخارية بسبب قلة الإقبال عليها، رغم أن الأوني الفخارية صحية جدًا، بعكس الألمنيوم والبلاستيك.

وأشار سعيد محمد، أحد بائعي الأواني الفخارية بذات المركز، أن المحافظة لا تقدم لهم أي دعم ولا تُقيم لهم معارض بصفة مُستمرة لبيع مُنتاجتهم وأن عملية التسويق ضعيفة جدًا ولا يوجد أي إقبال سوى المواطنين داخل القرى والمسافرين على الطريق السريع، لأنهم إعتادوا على تناول المياه والطعام في تلك الأواني.

ويوجه صُناع الأواني الفخارية بمركز دار السلام رسالتهم إلى المسؤولين بسوهاج:"حرفة زي دي احنا محافظين عليها من ٤٠ سنه ورثناها عن جدود جدودنا... ياريت شوية تقدير وساعدونا نحافظ على تراث أجدادنا وأقيموا لنا معارض لهذه المنتجات وتعالوا ومعاكم السائحين يشوفوا منتجاتنا ويشتروها بدل ما احنا اللي بنشتري منتجاتهم هنا صيني وهنا كريستال نبص لصناعات بلادنا بقى".
صناعة الأواني الفخارية تلفظ أنفاسها الأخيرة في سوهاج.. وضعف التسويق والمعارض كلمة السر.. شاهد
صناعة الأواني الفخارية تلفظ أنفاسها الأخيرة في سوهاج.. وضعف التسويق والمعارض كلمة السر.. شاهد
صناعة الأواني الفخارية تلفظ أنفاسها الأخيرة في سوهاج.. وضعف التسويق والمعارض كلمة السر.. شاهد
صناعة الأواني الفخارية تلفظ أنفاسها الأخيرة في سوهاج.. وضعف التسويق والمعارض كلمة السر.. شاهد
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