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رياضة

سمير عثمان: الحكم الضعيف الذى يعتمد كليا على الـ var بالدورى

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:21 م
سمير عثمان
سمير عثمان
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يسري غازي
علق سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام السابق، على الجدل الدائر حول الأخطاء التحكيمية بعد الاستعانة بتقنية الفيديو المعروفة بـ var فى مباريات الدورى الممتاز.


وقال سمير عثمان، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "دخول تقنية الفيديو فى مصر شيء ممتاز وفي وقت قياسي يحسب للكابتن جمال الغندور واللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة".


وأضاف: "لكن الحكام لم يأخذوا القسط الكافي للتعود على الـ var والتدريب عليه، ومع مرور الوقت أعتقد أن الأخطاء ستقل داخل الملاعب".


وتابع: "للأسف توجد أخطاء ساهمت فى تغيير نتيجة بعض المباريات بسبب قلة خبرات البعض من حكام الفيديو، وفي بعض المباريات لم يوجد توافق بين الحكم وحكم الفيديو وهذه المباريات معروفة وأثرت على نتيجة المباريات".


وشدد على أن الحكم الضعيف هو الذي يعتمد اعتمادا كليا على تقنية الفيديو، وهذا لاحظناه في كثير من المباريات، بالرغم من وجود عدد من الحكام تعاملوا مع تقنية الفيديو بطريقة مثالية.
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