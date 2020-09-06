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مرأة

أبرزها الدم والدهون.. حيل سهلة لتنظيف أقوى البقع

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:30 م
أبرزها الدم والدهون
أبرزها الدم والدهون .. حيل سهلة لتظيف أقوى البقع
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اسماء محمد
في كثير من الاحيان تتضطر للاستغناء عن قطعة ملابس جميلة لمجرد وجود بقعة صعبة عليها لا تستطيع إزالتها باستخدام المساحيق المختلفة، ما يفسد مظهرها.
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عرض موقع " برايت سايد" طرق تنظيف سهلة جدا تمكنك من التخلص من اصعب 3 بقع على الملابس: 

إزالة بقع العرق الصفراء:
اخلطي 2 ملعقة كبيرة من صودا الخبز و 4 ملاعق كبيرة من بيروكسيد الهيدروجين و 1 ملعقة صغيرة من المنظفات السائلة. ضع الخليط على البقعة واتركه لمدة 15-20 دقيقة. كن حذرا مع الأقمشة الرقيقة مثل الكتان. لا تستخدم هذه المادة كثيرًا حيث يمكن أن يتمزق القماش.

إزالة بقع العشب والدم من الجينز:
بإذابة صودا الخبز في كمية قليلة من الماء الدافئ. افركي هذا الخليط على القماش باستخدام فرشاة واتركيه لمدة 30 دقيقة. ثم اغسل واشطف القطعة.

البقع الدهنية على السترة السفلية:
تتعامل صودا الخبز أيضًا بشكل جيد مع البقع الدهنية على السترات السفلية المصنوعة من مادة البولي أميد أو البوليستر. قبل غسل ملابسك، بلل البقع بالماء وافرك بها صودا الخبز.. انتظر 15 دقيقة ثم اغسل سترتك كالمعتاد.
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