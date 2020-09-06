رسميا.. تشغيل رحلات الطيران المنتظم بين القاهرة وموسكو منتصف سبتمبر.. نواب: القرار يؤكد أن مصر بلد آمن.. ومطالبة بالتفتيش والرقابة على المنشآت السياحية

برلمانى: تشغيل رحلات الطيران المنتظم بين القاهرة وموسكو دليل على نجاح مصر فى مواجهة كورونا

برلمانى يشيد بتشغيل رحلات الطيران المنتظم بين القاهرة وموسكو منتصف سبتمبر

نائب:تشغيل رحلات الطيران المنتظم بين القاهرة وموسكو منتصف سبتمبر يشجع على عودة السياحة لمصر





أشاد عدد من أعضاء لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، بإ علان شركة مصر للطيران، تشغيل رحلات الطيران المنتظم بين القاهرة وموسكو منتصف سبتمبر، حيث أشاروا إلى أن هذا القرار يؤكد أن مصر بلد آمن، كما أنها خطوة مهمة جدا لعودة حركة رحلات الطيران السياحية، كما أوضحوا أن السياحة الروسية تعتبر فى المرتبة الأولى بالنسبة للسياح الأجانب الوافدين إلى مصر، والتى تدخل عملة صعبة كثيرة للبلد.





فى البداية، قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إن إعلان شركة مصر للطيران تشغيل رحلات الطيران المنتظم بين القاهرة وموسكو منتصف سبتمبر يدل على أن مصر نجحت فى مواجهة فيروس كورونا.





وأشار "مسعود"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن ذلك يؤكد أيضا أن مصر بلد آمن كما أنها خطوة مهمة جدا لعودة حركة رحلات الطيران السياحية، مؤكدا أن السياحة الروسية تمثل الغالبية العظمى لنسبة السياحة الوافدة إلى مصر.





وأشاد النائب حسين خاطر، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، بإعلان شركة مصر للطيران تشغيل رحلات الطيران المنتظم بين القاهرة وموسكو منتصف سبتمبر.





وأشار "خاطر"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أننا نحتاج إلى عودة السياحة مرة أخرى إلى مصر فى ظل اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.





وتابع عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، واثقون فى التعافى من فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ضرورة التفتيش والرقابة على المنشآت السياحية من خلال التعاون بين الوزارات والأجهزة التنفيذية.



وقال النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إن قرار تشغيل رحلات الطيران المنتظم بين القاهرة وموسكو منتصف سبتمبر يشجع على عودة السياحة الأجنبية إلى مصر، مؤكدا أنها خطوة تستحق الإشادة.

وأشار "إدريس"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن السياحة الروسية تعتبر فى المرتبة الأولى بالنسبة للسياح الأجانب الوافدين إلى مصر ، والتى تدخل عملة صعبة كثيرة للبلد.





وكانت قد أعلنت مصر للطيران، أنه تم التصريح لإعادة تشغيل رحلات جوية بين موسكو و القاهرة لكل من شركة ايروفلوت وشركة مصر للطيران بعد توقف حركة الطيران المنتظم بين الدولتين بسبب أزمة COVID-19 منذ مارس ٢٠٢٠ .





وأوضحت مصر للطيران في بيان لها، أنه جار تنسيق كل من الشركتين مع سلطات الطيران المدني للبلدين للانتهاء من التجهيزات والترتيبات اللازمة للبدء في التشغيل الفعلي للرحلات في منتصف شهر سبتمبر الجاري.





جدير بالذكر أن مصر الدولة رقم 5 التي استأنفت روسيا الطيران معها.





وتطبق المطارات المصرية، قرار الحكومة بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.



