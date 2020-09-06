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حوادث

حبس متهم 3 سنوات مع الشغل في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:19 م
مطرقة
مطرقة
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أحمد مهدي
عاقبت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المتهم زكريا السيد حسين، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "مقتل الصحفية ميادة أشرف". 

وقضت محكمة الجنايات بأحكام ما بين السجن المؤبد والبراءة للمتهمين في 11 فبراير من عام 2018. 

وأظهرت التحقيقات تورط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" في تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكرى للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى في البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.

واعترف 25 متهمًا- في تحقيقات النيابة العامة- بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.
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