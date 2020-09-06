استوديو التصميم الدولي.. يساهم فى حل المشاكل التى تواجه الدول.. نائب وزير التعليم العالي: يعد ثمارًا دولية مشتركة

استوديو التصميم الدولي.. يساهم فى حل المشاكل التى تواجه الدول التي لها بعد قومي

أيمن عاشور: استوديو التصميم الدولي المصري يعد ثمارًا دولية مشتركة

أيمن فريد: استوديو التصميم الدولي يعد الأول من نوعه









يعد مشروع استوديو التصميم الدولي الأول من نوعه في تطوير المدن، ويبلغ عدد الطلاب الذين يقومون بالتصميم 30 طالبا من مصر و20 أمريكيا و30 صينيا.



ويتم اختيار الطلاب بطريقة عملية شديدة التعقيد ولا بد من اجتياز عدة اختبارات لكي ينضموا إلى الفريق، وأسسه الدكتور أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة الأسبق ونائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات الحالي، والذي عمل كداعم للتواصل الدولي لما يقرب من أكثر من 10 سنوات.









تحت رعاية وزارة التعليم العالي وبأحدث تقنيات الفيديو كونفرنس وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونائبه لشئون الجامعات الدكتور محمد أيمن عاشور.









افتتح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الجلسة الختامية لاستديو التصميم الدولي والذي ضم كلا من جامعة عين شمس من مصر وجامعة كليمسون من الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة هواجنج للزراعة بجمهورية الصين الشعبية، وبحضور نواب رئيس الجامعة والعلاقات الدولية ولفيف من أساتذة وطلاب من الثلاث جامعات.









وأشاد الوزير التعليم العالي باستديو التصميم الدولي الذي يعد نتاج اتفاقية ثلاثية الأولى من نوعها بين الثلاث جامعات قادتها جامعة عين شمس، حيث يعتبر الاستديو طفرة في مجال التعليم العالي، حيث يعتمد على مفاهيم متعددة للتعليم وتشمل التبادل الطلابي والتعليم الإلكتروني والتعليم الهجين، وهو ما يعد خطوة مبكرة لما يقوم به العالم حاليا كتداعيات لظهور فيروس كورونا المستجد من تحول رقمي، كما ذكر دور وزارة التعليم العالي في دعم مفهوم التعليم الجديد والتحول الرقمي باعتباره مستقبل التعليم عبر العالم.









وصرح الدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، بأن استوديو التصميم الدولي بكلية الهندسة جامعة عين شمس يعد من ثمار تعاون دولي مشترك استمر لأكثر من ثلاثة عشر عاما من الزمان بذل فيه أساتذة العمارة المصريين بجامعة عين شمس جهدا كبيرا في دعم رؤية التعليم الدولي، وعلى رأسهم الدكتور ياسر منصور، رئيس قسم الهندسة المعمارية السابق، وأحد أهم المحكمين الدوليين في مجال العمارة.









وقام استوديو التصميم الدولي بعدد من الإنجازات خلال الأعوام الماضية، من خلال مشاركة الطلاب في العديد من المشروعات الدولية، والتي يعد من أهمها تطوير مدينة الأقصر وتطوير نزلة السمان ومثلث ماسبيرو، وتم تكريم طلابه في معرض الأهرام العقاري في 2016.









كما أعرب الدكتور محمود المتيني عن فخره بأبنائه الطلاب الذين قدموا مشروع هذا العام، والذي يعد استجابة لقضية حيوية وهي ظهور فيروس كورونا المستجد بمدينة ووهان الصينية وكيفية الاستجابة لمتطلبات المدينة، ونفذ طلاب هندسة عين شمس تصميما يتعامل مع الأزمات والكوارث بما يتيح للمدينة سرعة احتواء المشكلات الكبرى والطارئة التي تستدعي وجود خطة متكاملة من خلال معايير خاصة للتصميم المعمار، ويمكن اعتبارها مبادئ جديدة تصلح لتصميم المدن في المستقبل.









وأشارت الدكتورة شهيرة سمير، وكيل كلية الطب ومدير العلاقات الدولية بالجامعة، إلى أن الحكومة المصرية وإدارة جامعة عين شمس قدمت ولا تزال الدعم الكامل لإنجاح مسيرة الاستديو عبر السنوات المختلفة، جيث تقدم الجامعة الدعم النقدي واللوجستي للطلاب والأساتذة من أجل تمثيلهم المشرف في الولايات المتحدة الأمريكية، كما استضاف اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر السابق، الطلاب الدوليين تحت رعاية المحافظة في استقبال يضع مصر في موقعها الدولي الصحيح.









وأشاد الدكتور مصطفى رفعت، مدير البرامج البينية الدولية بهندسة عين شمس، بحرص الجامعة على تقديم كل أعمال الدعم المالي واللوجستي والتكنولوجي لدعم استمرار عمل الاستديو علي الرغم من الصعوبات التي واجهتها العملية التعليمية نظرا لظهور فيروس كورونا المستجد.









وقال الدكتور أيمن فريد حمزة، مدير استوديو التصميم الدولي بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن استوديو التصميم الدولى يشارك فيه طلاب كلية الهندسة بالجامعات الثلاث فى حل وتطوير أى مشاكل داخل بلدانهم بشرط أن تكون مشاريع قومية، وآخر مشروعات لاستوديو التصميم الدولي كانت بالولايات المتحدة الأمريكية بمدينة تشارلستون وبدعم من الحكومة الأمريكية ممثلة في بلدية المدينة لدراسة إمكانية حل مشكلة ارتفاع منسوب المياه بالمدينة من خلال التصميم المعماري والحضري و الميكانيكي، وشارك في المشروع العديد من الأساتذة من التخصصات الهندسة المختلفة لدعم الطلاب، والذي نوقش في الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير 2019.









من جانبه، قال الدكتور أحمد خالد، منسق الاستديو، إن استوديو التصميم الدولي يتميز بإتاحة الفرصة للشباب الهيئة المعاونة للمشاركة في فرص التعليم الدولي، وشارك في ذلك كثير من أعضاء الهيئة المعاونة، على رأسهم المهندسة مي عادل والمهندسة ندى طارق والمهندس مؤمن ناصر وعميد كلية هندسة جامعة عين شمس الدكتور ضياء خليل يحرص على توفير تلك الفرص لشباب الهيئة المعاونة بالجامعة باعتبارهم نواة المستقبل للجامعة.