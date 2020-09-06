17 سبتمبر.. عمومية الإدارية العليا لتوزيع دوائر المحاكم





تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الادارية العلي ا برئاسة المستشار محمد حسام رئيس مجلس الدولة توزيع العمل بين دوائرها المختلفة الخميس 17 سبتمبر بمقر المجلس بالدقى .





واعتمد المجلس الخاص بمجلس الدولة وهو أعلي سلطة مالية وإدارية، اليوم الأحد، الحركة القضائية الجديدة لعام 2020- 2021 وشكل لجنة خاصة لإعداد الحركة القضائية للعام القضائي الجديدة برئاسة المستشار محمد حسام الدين.



