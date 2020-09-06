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حوادث

17 سبتمبر.. عمومية الإدارية العليا لتوزيع دوائر المحاكم

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:26 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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كتب محمد زهير

تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام رئيس مجلس الدولة توزيع العمل بين دوائرها المختلفة الخميس 17 سبتمبر بمقر المجلس بالدقى .

واعتمد المجلس الخاص بمجلس الدولة وهو أعلي سلطة مالية وإدارية، اليوم الأحد، الحركة القضائية الجديدة لعام 2020- 2021 وشكل لجنة خاصة لإعداد الحركة القضائية للعام القضائي الجديدة برئاسة المستشار محمد حسام الدين.

وأعدت اللجنة الجدول الزمني لإعداد الحركة القضائية بتلقي رغبات القضاة، وبدء عمل اللجنة وإعداد مشروع الحركة وعرضها على المجلس الخاص لاعتمادها وتم توزيع الحركة الجديدة على الأقسام والمحاكم والفروع المختلفة بالمجلس، ويعمل بها من أول أكتوبر سنة 2020.
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