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استشاري: الاتفاقية السويدية تفتح الباب لاستخدام الطاقة الشمسية بطريقة اقتصادية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:57 م
الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية
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شيرين عادل
قال الدكتور حافظ السماوى، أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق، إن  توقيع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء مع شركة السويدى إليكتريك لتنفيذ 490 ألف فدان فى منطقة توشكى يعد من أهم المشاريع.

وأوضح "السماوى"، خلال مداخلة هاتفية عبر  فضائية اكستر نيوز، أن أحد أهم متطلبات استصلاح الأراضى هو توافر الطاقة الكهربائية سواء لعمليات ضخ المياه، أو التصنيع الزراعى. 

ولفت أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق، إلى أن هذه الاتفاقية تفتح الباب لإمكانية استخدام الطاقة الشمسية بطريقة اقتصادية، مشيرا إلى أن تبادل الطاقة بين وحدات الطاقة الشمسية شيء ضروري لتنمية قطاع الطاقة الشمسية. 
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