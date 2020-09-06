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منوعات

منع الحفلات و غلق الشواطئ لن يمنع تفشي كورونا .. عالم فيروسات يوضح

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:22 م
صدى البلد
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مريم صليب
حذر عالم ألماني من إمكانية استمرار تفشي فيروس كورونا حتى عام 2023 مع حدوث ارتفاعات منتظمة في الحالات المصابة، مؤكدا أن الإجراءات الاجترازية هي فقط الأداة الفاعلة لمواجهة انتشار الفيروس. 

وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، أوضح  البروفيسور هندريك ستريك أن منع الحفلات المنزلية والتجمعات الكبيرة سيبطئ العدوى، لكنه لن يمنعها موضحا أن الفيروس سيستمر معنا فترة من الزمن . 

وأعرب عالم الفيروسات الألماني عن اعتقاده أن دول العالم ستظل تواجه  Covid-19 حتى عام 2023، مضيفا أنه يجب أن يعتاد الناس علي الفيروس في حياتهم اليومية، فالكمامة ستصبح جزء من حياتنا اليومية لعامين قادمين على الأقل.

وأشار البروفيسور إلى أن قرار غلق قاعات الزفاف والشواطئ العامة كان صائب إلى حد كبير لأنه يقلل من سرعة انتشار الفيروس، معربا عن اعتقاده أن تلك الإجراءات ستستمر لفترة طويلة إذا لم يتم التحكم في الفيروس من خلال لقاح  يعالجه.
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