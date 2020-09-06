منع الحفلات و غلق الشواطئ لن يمنع تفشي كورونا .. عالم فيروسات يوضح

حذر عالم ألماني من إمكانية استمرار تفشي فيروس كورونا حتى عام 2023 مع حدوث ارتفاعات منتظمة في الحالات المصابة، مؤكدا أن الإجراءات الاجترازية هي فقط الأداة الفاعلة لمواجهة ا نتشار الفيروس.





وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، أوضح البروفيسور هندريك ستريك أن منع الحفلات المنزلية والتجمعات الكبيرة سيبطئ العدوى، لكنه لن يمنعها موضحا أن الفيروس سيستمر معنا فترة من الزمن .



