بنسبة نجاح 100%.. محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاحد نتيجة الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019-2020 .
وذلك بنسبة نجاح بلغت 100%، وكذلك نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية للدور الثاني بنسبة نجاح 100%.
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وأوضح محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلبة الذين تقدموا للدور الثاني بلغ عددهم 2450 طالب وطالبة، حضر منهم 586 طالب وطالبة، ونجح منهم 586 بنسبة نجاح 100% .
وفي امتحانات الإعدادية المهنية تقدم للامتحان 11 طالب وطالبة، حضر منهم 11 ونجح 11 بنسبة 100%.