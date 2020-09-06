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محافظات

بنسبة نجاح 100%.. محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:48 م
محافظ المنيا يعتمد
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية
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أيمن رياض
اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاحد نتيجة الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019-2020 .

وذلك بنسبة نجاح بلغت 100%، وكذلك نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية للدور الثاني بنسبة نجاح 100%.

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وأوضح محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلبة الذين تقدموا للدور الثاني بلغ عددهم 2450 طالب وطالبة، حضر منهم 586 طالب وطالبة، ونجح منهم 586 بنسبة نجاح 100% .

وفي امتحانات الإعدادية المهنية تقدم للامتحان 11 طالب وطالبة، حضر منهم 11 ونجح 11 بنسبة 100%.
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