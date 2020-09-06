بنسبة نجاح 100%.. محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

وأوضح محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلبة الذين تقدموا للدور الثاني بلغ عددهم 2450 طالب وطالبة، حضر منهم 586 طالب وطالبة، ونجح منهم 586 بنسبة نجاح 100% .



