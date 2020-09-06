مستشار النمسا: جهود مكافحة كورونا مستمرة بنجاح بسبب النظام التحذيري الجديد

أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس أن بلاده مستمرة بنجاح في جهود مكافحة وباء كورونا المستجد، مشيرا إلى التزام الحكومة الشديد بنظام الإشارات اللونية التحذيرية الجديد، والذي يحدد مخاطر الإصابة والعدوى في كل منطقة.





وقال كورتس، في تصريحات اليوم الأحد: "سوف نلتزم بنظام الإشارات التحذيرية رغم الانتقادات الموجهة له من أحزاب المعارضة"، مشيرا إلى أن الشائعات الخاصة بحدوث صدع في الائتلاف الحكومي الحاكم (حزبا الشعب والخضر) بسبب الخلاف حول أليات التعامل مع كورونا لا أساس لها من الصحة.