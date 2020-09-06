رئيس شركة صرف القاهرة: التطهير روح الشبكات

أكد المهندس عادل حسن رئيس شركه الصرف الصحى بالقاهرة الكبري، أن أعمال التطهير للشبكات والصيانه المستمره للمحطات والمعدات يعد الركيزه الاولى لمنظومه العمل .





وشدد عادل، في بيان له اليوم على الالتزام ببرامج التطهير لكل صيانه مؤكدا أنه يتابع عمل الصيانات المنتشره بالقاهره وتابع أن المجمعات تقوم بدور هام وينعكس ذلك إيجابيا على الشبكات .





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وأكد رئيس شركه الصرف الصحى بالقاهرة الكبري، أن الشركه تسعى دائما لتحسين الخدمه المقدمه للمواطن وجاء ذلك اثناء تفقده للشبكات والمجمعات بمنطقه المعادي ورافقه في الزياره السيد المهندس رئيس قطاع جنوب والسيد المهندس مدير عام المنطقه .





وعلى صعيد أخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة الحمام وتوابعها والقري السياحية الواقعة علي الشريط الساحلي بداية من الكيلو 61 وحتي الكيلو 79 وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباح يوم الاثنين الموافق 07/9/2020 ولمدة 36 ساعة ، وذلك نظرا للقيام بأعمال نقل خطوط المياه المتعارضة مع طريق الخدمة بالساحل الشمالي .