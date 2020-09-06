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رياضة

توقعات الجماهير للقاء الزمالك وطلائع الجيش ومواجهة الأهلي أمام حرس الحدود .. شاهد

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:53 م
صدى البلد
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محمد هاني - عدسة : صلاح مهدي

يستضيف نادى الزمالك مساء اليوم الأحد، نظيره طلائع الجيش على استاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، بينما يواجه النادي الاهلي فريق حرس الحدود غدًا، ضمن مباريات الاسبوع ذاته.


واستطلعت عدسة صدى البلد آراء عدد من الجماهير حول لقاء الزمالك وطلائع الجيش ومواجهة الاهلي مع حرس الحدود. وجاءت بعض التوقعات كالآتي :


قال محمد نور إن لقاء الزمالك و طلائع الجيش سوف ينتهي بفوز الجيش لانه عقدة الزمالك , بينما توقع فوز الاهلي علي حرس الحدود  برباعية.


واختتم حديثه معلقًا علي بعض ما تردد عن انسحاب الزمالك من الدوري بعد لقاء طلائع الجيش بأن " الدوري كده كده محسوم للأهلي لو الزمالك عايز ينسحب عادي ". 


بينما قال ناصر زين ان الزمالك سوف يفوز علي الطلائع بفارق هدفين نظرًا لحالة الانسجام التي يعيشها رجال ميت عقبة، متوقعا تعادل الاهلي مع حرس الحدود.


وفيما يخص انسحاب الزمالك علق قائلًا ان الجماهير تعشق رؤية الزمالك. 


وقالت هاجر المهدي ان الزمالك سوف يتعادل مع الطلائع بدون اهداف بينما توقعت فوز الأهلي علي حرس الحدود  برباعية، وتابعت: " لازم نعوض عشان خسارة الزمالك أثرت فينا ". 


من جانبه قال وليد حسن ان لقاءات الأسبوع الخامس و العشرين سوف تحمل مفاجآت من العيار الثقيل وهي فوز حرس الحدود والطلائع علي الأهلي والزمالك.

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