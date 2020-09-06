بعد استقالته من المصري الديمقراطي .. النائب خالد شعبان يعلن عودته لحزب التجمع

أعلن النائب خالد شعبان عضو مجلس النواب، عن عودته لحزب التجمع مرة أخرى وذلك بعد استقالته من حزب المصري الديموقراطي الذي انضم إليه في عام 2012، مشيرًا إلى أن التوافق في الرؤى بينه وبين حزب التجمع، هو ما دفعه للعودة له مجددًا.





وقال النائب خالد شعبان، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه حدث اجتماع بينه وبين رئيس حزب التجمع النائب سيد عبد العال، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على عودته مرة أخرى وهناك ترحيب من جانب الحزب به، لاسيما وأنه ظل عضوا في حزب التجمع في الفترة من 1984 إلى 2012.





وأضاف خالد شعبان، أنه ليس غريب على الحزب، فوالده عبد العزيز شعبان كان عضو مؤسس لحزب التجمع، وظل أحد قيادات الحزب حتى توفي في عام 2010، وظل نائبا عن الحزب في البرلمان لمدة 5 دورات.





وأوضح أنه مع نهاية هذا الأسبوع سوف يتم الإعلان بشكل رسمي عن العودة للحزب.





وعن استعدادته لانتخابات مجلس النواب، قال النائب إنه كان سيخوض الانتخابات بشكل مستقل، إلا أنه بعد انضمامه لحزب التجمع سوف يخوضها ممثلا عن حزب التجمع.