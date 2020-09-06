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رياضة

الإنتاج الحربي يتقدم على طنطا بهدف في الشوط الأول

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:47 م
الانتاج الحربي
الانتاج الحربي
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عبدالله هشام
انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق الإنتاج الحربي علي منافسه طنطا بنتيجة هدف دون رد في المباراة المقامة حاليا علي ملعب "استاد الأهلي "  ضمن منافسات الجولة ال25 من بطولة الدوري المصري . 

وجاء هدف الانتاج الحربي عن طريق غنام محمد في الدقيقة 29  بعد انطلاقة من محمد فييرا على الجانب الأيسر بجوار منطقة جزاء طنطا، ثم مرر الكرة لغنام محمد خارج منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة زاحفة مرت على يمين الحارس محمد فتحي.

وأضاع جون أيفيري لاعب طنطا ضربة جزاء في الدقيقة 15 من عمر اللقاء بعد تسدد الكرة وخرجت فوق العارضة لتضيع أول فرصة محققة لفريق طنطا.

ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 27 نقطة بينما جاء فريق طنطا في المركز الـ18 برصيد17 نقطة .

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