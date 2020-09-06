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فن

فنانون يدعمون منتجات المشروعات الصغيرة بحملة "خليك ديجتال"

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:56 م
صدى البلد
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آيه عاطف
أعلن عدد من الفنانين عن تضامنهم مع مبادرة "خليك ديجيتال" من أجل مساندة الشركات الصغيرة والكبيرة من اجل التسويق الرقمي للسلع والخدمات.

ونشر كل من هشام الجخ، وباسم يوسف، وبدرية طلبة، وعلاء مرسي فيديوهات من أجل تشجيع المستثمرين الصغار والكبار للانضمام لتلك المبادرة. 

وتهدف المبادرة التي أطلقتها إحدى الشركات بمشاركة المعلق الصوتي يوسف رمزي، والمهندس خالد علي، لاحتواء الشركات الصغيرة تحت اسم "خليك ديجتال" ومساعدتها في التسويق.

ويؤكد المهندس خالد علي والمعلق الصوتي يوسف رمزي أن البيع عن طريق الأون لاين هو محاولة ناجحة لابد منها للعبور من الأزمة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتي أثرت بشكل كبير على الاستثمارات الصغيرة. 

ونشرت الشركة فيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يعلن فيه عدد من الفنانين التضامن مع حملة "خليك ديجتال".
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