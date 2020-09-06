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فن

هشام أحمد عبد الحميد ينضم لفريق عمل مسلسل "بخور القصائد"

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:51 م
صدى البلد
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آيه عاطف


انضم الفنان الشاب هشام أحمد عبد الحميد، الشهير ب"منشل"، إلى فريق عمل المسلسل السعودي "بخور القصائد "، وتم تصوير جزء من مشاهده خلال الفترة الماضية، وكان من المقرر أن يشارك بدراما رمضان الماضي وتوقف بسبب جائحة كورونا.

ويستعد "هشام" لتصوير مشاهده بمسلسل "بخور القصائد" فور استئناف تصويره خلال الفترة المقبلة، ويجسد شخصية "سامر" وهو شاب يبحث عن الحب ويتعرض لمواقف تقف عائقا بينه وبين محبوبته.

وكان من المفترض عرض مسلسل "بخور القصائد" بشهر رمضان الماضي، إلا أن انتشار فيروس كورونا وإغلاق المطارات وعدم مقدرة الفنانين على السفر دفع فريق العمل لوقف التصوير، وقرروا تأجيل عرضه لوقت لاحق.

وتدور أحداث مسلسل "بخور القصائد" حول علاقات الحب والحرمان والتحديات التي يجب على كل شخص أن يتحملها مقابل الدفاع عن حبه.

مسلسل "بخور القصائد" بطولة زارا البلوشي، جود عزيز، ميناء الزهراني، طلال السدر، محمد العيسي وتركي اليوسف، تأليف عفاف مطر، ومن إخراج عمر إبراهيم.
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