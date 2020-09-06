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محافظات

للعام الثاني على التوالي .. مطروح التجريبية المتميزة للغات أفضل مدرسة على مستوى الجمهورية.. صور

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:51 م
تكريم إدارة مدرسة
تكريم إدارة مدرسة مطروح
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ايمن محمود
حصلت مدرسة مطروح  التجريبية المتميزة للغات علي المركز الأول للعام الثاني على التوالي  كأفضل مدرسة علي مستوي الجمهورية في حفل مؤسسة التعليم أولا " مدارس مصر 2020 " علي مستوي المدارس الرسمية للغات تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم العام والدكتور حسام بدروي مدير مشروع برنامج التعليم اولا.

وأهدي الدكتور سمير النيلي كيل وزارة التربية والتعليم بمطروح جائزة المركز الأول لمدرسة مطروح  التجريبية المتميزة للغات كأفضل مدرسة علي مستوي الجمهورية للعام الثاني علي التوالي لمحافظ مطروح لواء خالد شعيب. 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح  دعم محافظ مطروح للارتقاء بالعملية التعليمية ، وفي عهده حصلت مطروح على المراكز الأولى فى عدة مسابقات تعليمية على مستوى الجمهورية، فى عدة مجالات، من بينها أفضل قراءة باللغة العربية الفصحى، والإذاعة المدرسية، والكاريكاتير الصحفي، والكشافة للمرحلة الإعدادية، وغيرها من المراكز المتقدمة، بالإضافة إلى حصول 14 مدرسة على شهادة  الاعتماد والجودة.  

وأعلن مجدي منشاوي مدير إدارة المدارس الرسمية للغات إن مدرسة مطروح التجريبية المتميزة للغات حصلت للعام الثاني على التوالي علي المركز الأول كأفضل مدرسة علي مستوي الجمهورية في برنامج التعليم اولا .

وأضاف مدير ادارة المدارس الرسمية للغات إن للعام الثاني علي التوالي تم تكريم سحر عبد الموجود مديرة المدرسة موجها لها علي الشكر والتقدير علي الجهد المبذول والعمل بكل اخلاص وجد وتفاني أدي الي تتويج المدرسة للعام الثاني كأفضل مدرسة في مدارس مصر 2020 . 


للعام الثاني على التوالي .. مطروح التجريبية المتميزة للغات أفضل مدرسة على مستوى الجمهورية.. صور
للعام الثاني على التوالي .. مطروح التجريبية المتميزة للغات أفضل مدرسة على مستوى الجمهورية.. صور
للعام الثاني على التوالي .. مطروح التجريبية المتميزة للغات أفضل مدرسة على مستوى الجمهورية.. صور
للعام الثاني على التوالي .. مطروح التجريبية المتميزة للغات أفضل مدرسة على مستوى الجمهورية.. صور
للعام الثاني على التوالي .. مطروح التجريبية المتميزة للغات أفضل مدرسة على مستوى الجمهورية.. صور
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