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أخبار البلد

خالد قاسم: تحديث الخطة التدريبية للعاملين بالمحليات بنسبة 35%

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:48 م
الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم متحدث وزارة التنمية المحلية
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ايمان البكش
كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، عن الدورات الجديدة التي ستنفذ في مركز التنمية المحلية بسقارة، حيث سيتم تنفيذ 44 دورة جديدة تنفذ لأول مرة في مركز سقارة من إجمالي 123 دورة في الخطة بنسبة تحديث 35%.

وأضاف "قاسم"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اهتم بتحديث دورات مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة تمامًا بنسبة ١٠٠%؛ بهدف خلق كوادر بشرية متخصصة فى مجالات عمل وزارة التنمية المحلية بالمحافظات المصرية وديوان عام الوزارة، لتحقيق محاور التنمية المحلية البشرية والاقتصادية والاجتماعية.

وعن الدورات المستحدثة، قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه سيتم تنظيم دورات متقدمة لدورات الـ "tot"، بالتعاون مع الوكالة الألمانية "GIZ" للعاملين بالمحليات؛ لإعداد مدرب متقدم متخصص لدورات المراكز التكنولوجية ومتدربين في الإعلام والتواصل الاجتماعي، ومتخصصين في أساسيات التحول الرقمى الشبكات وفي الشئون المالية  والتفتيش المالى ومتخصصين في دورات الادارة الهندسية بكل تقسيماتها والتخطيط العمرانى.. وغيرها من الدورات. 

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن الدورات ستبدأ من يوم 13 سبتمبر المقبل.

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