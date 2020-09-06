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شاهد.. لحظة الاعتداء على عارض أزياء سعودي في مكان عام يثير ضجة في المملكة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:49 م
اعتداء
اعتداء
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عادل نصار
عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو لاعتداء على عارض أزياء سعودي في مكان عام بالمملكة العربية السعودية.

وأظهر مقطع الفيديو، عارض الأزياء والمدون السعودي المعروف، زياد المسفر وهو محاط بعدد من الأشخاص، قبل أن يسير في احد الشوارع.


أثار مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تعرض عارض الأزياء والمدون السعودي المعروف، زياد المسفر، لاعتداء من قبل مجموعة شبان، أصداء واسعة في السعودية.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي منذ 3 سبتمبر فيديو، يظهر المسفر، الذي يعد واحدا من أبرز عارضي الأزياء المشاهير في السعودية، وهو يحاول الهروب من شبان قاموا بالاستهزاء به، والاعتداء عليه في مكان عام بأحد الشوارع في العاصمة السعودية الرياض حيث ألقوا عليه ما كان بأيديهم.

ويظهر زياد المسفر في المقطع المتداول، وهو يرتدي ملابس تشبه ملابس النساء، إضافة إلى مظهره الشهير بشعره الطويل المعقود إلى الخلف، الأمر الذي تسبب بسخرية أشخاص منه خلال سيره في مكان عام، بعد أن تحلقوا حوله، وقام أحدهم بجذبه من شعره.

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