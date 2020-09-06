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أخبار العالم

إعلامي كويتي: الاعتداء على المصريين حوادث فردية تستغلها تيارات مفلسة سياسيا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:54 م
الإعتداء علي مصري
الإعتداء علي مصري في الكويت
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محمود نوفل
أكد مساعد المغنم أكاديمي ومحلل وإعلامي كويتي، أن العلاقات المصرية الكويتية منذ تاريخها لا ترتبط بالأحداث بل بالمواقف، لافتا الي أن بين أهل الكويت ومصر روابط مشتركة تاريخية وأسرية.


وأوضح المغنم في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن دماء الكويتيين امتزجت وأشقائهم المصريين على تراب مصر دفاعا عن مصر في حرب تحرير سيناء وكذلك دماء  المصريين مع أشقائهم الكويتيين في تحرير الكويت.


وتعليقا على الفيديو الذي تم تداوله بشأن اعتداء اثنين من الكويتيين علي مصري يعمل بالكويت بيّن المغنم أن هناك من يروج لهذه الاحداث الفردية وهي تيارات معينة تحاول تضخيم القضايا الفردية على انها قضايا اجتماعية .


وأشار المغنم الى ان تلك التيارات لجأت للترويج لمثل تلك الأحداث الفردية بسبب افلاسها السياسي حيث وجدت هذه الاستراتيجية كأحد الحلول رغم افلاسها.

    
وقال المحلل والإعلامي الكويتي : الاعتداء علي المصري حادث فردي وأعتب على الاشقاء في مصر تضخيم الحوادث الفردية فأهلها أعزاء لنا وأشقاء والقانون في الكويت منصف وينصف المظلوم ويقتص من الظالم".


وكان شاب مصري يعمل في الكويت في أحد المحال التجارية تعرض للضرب علي يد شابين كويتيين حيث تم احتجاز المعتدين للتحقيق معهما من جانب السلطات الكويتية.
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