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رياضة

خليفة محمد صلاح.. 5 معلومات عن محمود صابر لاعب الأهلي المنضم إلى النجم الساحلي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:10 م
محمود صابر
محمود صابر
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محمد السعيد
محمود صابر لاعب النادي الأهلي السابق، جوهرة مصرية استطاع أن يقتنصها نادي النجم الساحلي، بعد رفض اللاعب تجديد عقده مع النادي الأهلي

ووفقا لموقع " فوت 24" التونسي، فإن محمود صابر صاحب الـ 18 عاما، وقع رسميا لنادي النجم الساحلي  لمدة 4 مواسم، كما أعلن اللاعب ايضا انضامه إلى النادي التونسي.

ويستعرض " صدى البلد"  5 معلومات عن محمود صابر لاعب الأهلي المنضم حديثا إلى النجم الساحلي:

1- انضم محمود صابر إلى الأهلي في 2014 قادما من نادي ناصر الفكرية مقابل 20 ألف جنيه.

2- رفض محمود صابر تجديد عقده  مؤخرا مع النادي الأهلي، بسبب طلب إدارة القلعة الحمراء منه التجديد على بياض، حسبما أكد اللاعب.

3 - أطلقت بعض المواقع العالمية على محمود صاحب لقب " صلاح الجديد"، نظرا لتشابه طريقة لعبه ٢مع طريق النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

4 - تلقى محمود صابر خلال السنوات الماضية، العديد من الأوروبية خلال الفترة الماضية أبرزهم عرضي بنفيكا وفالنسيا، لكن الأمور لم تكتمل.

5 -  يرى محمود صابر أن النجم الساحلي هو بوابته الأنسب للاحتراف في أوروبا،حيث اكد انه سيلعب في القارة العجوز بعد موسم وحيد من ارتدئه قميص النجم الساحلي.


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