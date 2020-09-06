خليفة محمد صلاح.. 5 معلومات عن محمود صابر لاعب الأهلي المنضم إلى النجم الساحلي

محمود صابر لاعب النادي الأهلي السابق، جوهرة مصرية استطاع أن يقتنصها نادي النجم الساحلي، بعد رفض اللاعب تجديد عقده مع النادي الأهلي
ووفقا لموقع " فوت 24" التونسي، فإن محمود صابر صاحب الـ 18 عاما، وقع رسميا لنادي النجم الساحلي لمدة 4 مواسم، كما أعلن اللاعب ايضا انضامه إلى النادي التونسي.
ويستعرض " صدى البلد" 5 معلومات عن محمود صابر لاعب الأهلي المنضم حديثا إلى النجم الساحلي:
1- انضم محمود صابر إلى الأهلي في 2014 قادما من نادي ناصر الفكرية مقابل 20 ألف جنيه.
2- رفض محمود صابر تجديد عقده مؤخرا مع النادي الأهلي، بسبب طلب إدارة القلعة الحمراء منه التجديد على بياض، حسبما أكد اللاعب.
3 - أطلقت بعض المواقع العالمية على محمود صاحب لقب " صلاح الجديد"، نظرا لتشابه طريقة لعبه ٢مع طريق النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.
4 - تلقى محمود صابر خلال السنوات الماضية، العديد من الأوروبية خلال الفترة الماضية أبرزهم عرضي بنفيكا وفالنسيا، لكن الأمور لم تكتمل.
5 - يرى محمود صابر أن النجم الساحلي هو بوابته الأنسب للاحتراف في أوروبا،حيث اكد انه سيلعب في القارة العجوز بعد موسم وحيد من ارتدئه قميص النجم الساحلي.