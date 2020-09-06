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أخبار العالم

السودان.. الفيضانات تبتلع 3 مُسنين عجزوا عن النجاة بأنفسهم

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:07 م
صدى البلد
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حسام رضوان
تجتاح السودان في الأيام الأخيرة فيضانات عارمة، والتي أسفرت ولا تزال عن خسائر كارثية وأحداث مأساوية، وعشرات القتلى وآلاف المشردين.


وقالت قناة "سكاي نيوز"، إن الفيضانات أسفرت عن مصرع 3 مسنين سودانيين في منطقة سنجة، حيث ابتلعتهم مياه الفيضانات التي تجتاح معظم أنحاء البلاد.


ونقلت القناة عن شاهد عيان قوله إن الرجال الثلاثة كانت أعمارهم فوق السبعين عاما، وأحدهم مصاب بشلل جزئي وآخر مكفوف والثالث كان يعاني مرضا عضالا، ولم يتمكنوا من النجاة بأنفسهم أو الهرب.


وأضاف أن الثلاثة كانوا يسكنون بشكل دائم وبسعر رمزي في وكالة إيواء بسوق المنطقة، وينامون مع عشرات الأشخاص في "عنبر مبني من مواد محلية".


وكانت الحكومة السودانية أعلنت حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر معتبرة أن البلاد بأكملها منطقة كوارث.


وسجل منسوب النيل الأزرق والأبيض أعلى مستوى منذ أكثر من 100، لتتسع رقعة الفيضانات وتشمل 16 ولاية سودانية من أصل 18.


في حين يواصل عدد الضحايا الارتفاع، متجاوزًا 100 قتيل وعددا كبيرا من الجرحى، وفقدان أكثر من 65 ألف أسرة المأوى.

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