في ذكرى ميلاد رجاء الجداوي.. مسيرة ملكة الأناقة في عالم الفن

في 24 مايو 2020 أعلن عن إصابتها بفيروس كورونا خلال تصويرها الحلقات الأخيرة من مسلسل لعبة النسيان، وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى أبو خليفة، وهي إحدى مستشفيات العزل بالإسماعيلية وفقًا لتوصية من وزيرة الصحة هالة زايد، وقيل أنها التقطت العدوى أثناء تقديمها واجب العزاء في وفاة رجل الأعمال السعودي صالح كامل يوم 27 رمضان الماضي.





بقيت النجمة المحبوبة من الجميع رجاء الجداوى تحت العلاج في المستشفى لمدة 43 يومًا، وخلال الأيام الأخيرة تدهورت حالتها الصحية بشكل حرج إلى أن وافتها المنية يوم 5 يوليو 2020 عن عمر يناهر 86 عامًا.





خلال السطور التالية نستعرض المسيرة الفنية لـ"رجاء الجداوي" في ذكرى ميلادها؟





تميزت الفنانة رجاء الجداوي بأدائها وصدقها في أعمالها، التي جعلتها تحجز مكانة كبيرة بين فنانات جيلها وفي قلوب الجماهير، إذ حازت على لقب ملكة الشياطة والأناقة والاتيكيت.





اسمها الحقيقي "نجاة علي حسن الجداوي"، من مواليد مدينة الإسماعيلية، وولدت لأسرة عربية ميسورة الحال تعود أصولها إلى ينبع في غربي الجزيرة العربية ، من أب من أصل حجازي وأم من أصل نجدي.





كان جدها "الجداوي" أحد كبار التجار العاملين بين مصر والحجاز، واستقر بها الحال في السويس بعد أن تزوج ، وأنجب جدها حسن، وعن تلك الفترة تقول رجاء: "جدي الثاني من مواليد السعودية، وكان يملك صندلا بحريا قبل الانتقال والعيش في السويس بمصر"، مشيرة الى أنه حتى هذا اليوم ما زال لديها عائلة تعيش في المملكة العربية السعودية، بجانب أن خالتها هي الفنانة الشهيرة تحية كاريوكا.





وبعد فترة انتقلت "الطفلة رجاء" إلى القاهرة برفقة شقيقها، وأقامت مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا، حيث تلقت تعليمها الأول في مدارس الفرانسيسكان بالقاهرة، لتبدأ في الإلتحاق للعمل بإحدى الشركات العاملة في مجال الدعاية والإعلان مترجمة.





وبعد فترة وجيزة تم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها بلقب ملكة جمال القطر المصري عام 1958، لتصبح أشهر عارضة أزياء مصرية في تلك المرحلة، وعن حياتها في مجال الأزياء قالت: "اعتزلت مجال عرض الأزياء من أجل التفرغ بشكل كامل للتمثيل، وصاحب بالين كداب"، لافتة إلى أن أناقتها حصرتها في بداية حياتها في أدوار معينة، وهي الفتاة الأرستقراطية أو المستهترة.





مثل فوزها بلقب ملكة جمال القطر المصري نقطة انطلاق لتعمل في مجال الفن وتشارك في العديد من الأفلام والمسرحيات، بترشيح من عبدالعزيز جاد، لتجسيد شخصية شقيقة أحمد رمزي في أحد الأفلام، وتمسك بها، بالرغم من رفض الفنانة تحية كاريوكا دخولها عالم الفن.

وفى بداية سبعينيات القرن العشرين تزوجت بحارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق حسن مختار في 22 نوفمبر 1970وأنجبت ابنة الوحيدة "اميرة".



