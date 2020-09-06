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أخبار العالم

قرصنة وإجرام.. الخارجية الليبية تدين اعتداء مليشيات الوفاق على قافلة مساعدات أممية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:16 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية، اليوم ، واقعة الاعتداء على قافلة المساعدات الطبية المرسلة من منظمة الصحة العالمية إلى مدينتي بنغازي وطبرق، من قبل مليشيات تابعة لحكومة الوفاق الموالية لتركيا.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته شبكة "إرم نيوز": "تابعنا ما تم نشره على الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن قيام مليشيات تابعة لحكومة الوفاق، باعتراض شحنة المساعدات الطبية التي كانت في طريقها إلى مدينتي بنغازي وطبرق والتي تقدر قيمتها بـ 22 ألف دولار، واحتجاز سائق الشاحنة التي تقل المساعدات في مكان بالقرب من مدينة الزاوية غرب ليبيا".

وأضافت: "تسجل وزارة الخارجية والتعاون الدولي إدانتها لهذا العمل الذي يندرج ضمن أعمال القرصنة والسياسة الممنهجة للمليشيات وسلوكها الإجرامي تجاه الشعب الليبي ومقدراته ويشكل انتهاكا للقوانين الوطنية وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة".

وتابعت: "نعبر عن استغرابنا من عدم صدور أي بيان من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يدين هذا الفعل الإجرامي".

واعتبرت أن "هذا العمل يؤكد عدم قدرة حكومة الوفاق غير الدستورية على الوفاء بالتزاماتها وعجزها عن تأمين وحماية القوافل الطبية وإخلالها بواجبها في حماية المنظمات الدولية، باعتبار هذا الاعتداء قد وقع ضمن المناطق التي تدعي حكومة الوفاق غير الدستورية سيطرتها عليها".

وطالبت الوزارة منظمة الصحة العالمية بـ"التواصل المباشر مع الحكومة الليبية، الجهة التنفيذية المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي وإرسال المساعدات وغيرها من أشكال الدعم عبر الجهات الرسمية للحكومة الليبية والمنافذ التابعة لها مع التعاون المشترك وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان وصولها إلى وجهتها".
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