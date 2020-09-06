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حوادث

هتك عرض طفل .. السجن 15 عاما لـ حلاق بالغردقة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:22 م
التعدى على طفل
التعدى على طفل
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إبراهيم جادالله

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار محمود زاهر، وعضوية المستشارين طلعت جودت، وخالد فاروق عرفة، وأمانة سر عبدالله محمد أحمد، وعبدالناصر حافظ، بالسجن ١٥ عاما، لـ حلاق في قضية هتك عرض طفل بالغردقة.


كان المستشار نبيل أبو زينة المحامي العام لـ نيابات البحر الأحمر، قرر إحالة حلاق لمحكمة الجنايات بتهمة هتك عرض طفل بمدينة الغردقة.


تلقى المقدم أسامة مهران رئيس مباحث قسم أول الغردقة،  بلاغا من ولي أمر طفل بقيام حلاق يدعي أبوزيد م أ ٢٨ عاما باستدراج نجله ١٠ سنوات، والتحرش به وهتك عرضه.


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وتم إلقاء القبض على المتهم، والتحقيق معه، وإحالته للنيابة التي قررت حبسه ٤ أيام بعد ثبوت تحريات المباحث بـ صحة الواقعة، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي بصحة الواقعة.


وجددت المحكمة حبس المتهم حتي صدر قرار إحالته للجنايات لمحاكمته محبوسا.

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