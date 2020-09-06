شاهد.. لحظة صعق شاب هاجم ضابط شرطة داخل مطعم وجبات سريعة شهير

كشفت لقطات صادمة لحظة صعق رجال الشرطة لرجل بصاعق كهربي، بعد دخوله في مشاجرة معهم داخل مطعم وجبات شهيرة بانجلترا.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، شوهد أربعة ضباط شرطة على الأقل يتحدثون إلى زبأئن في مطعم للوجبات السريعة في بيثنال جرين ، شرق لندن.





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يزعم شهود العيان أن المجموعة من الشباب المشاغبين في بدءوا صخبهم، بعد أن طلب منهم أحد حراس الأمن ترك مشروبتهم الكحولية خارج المطعم.





ليقوم فجأة أحد الشباب المشاغبين ،وهو أطول من جميع الضباط - بالهجوم عليهم ، مما دفع أحد الضباط إلى استخدام صاعقة كهربي لصقعه للتمكن من تهدئته والقبض عليه.





وتسبب الصاعق الكهربي ، في تشنج عضلات الشاب ولكنه ظل واقفًا طوال الوقت بشكل ملحوظ ليتم إخضاعه في النهاية واجلسه على الأرض للقبض عليه .



