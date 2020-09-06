سفير رواندا بالقاهرة: زيارة الرئيس السيسي لمتحف الإبادة ستظل باقية في ذاكرة شعبنا.. فيديو

قال السفير ألفريد جاكوبا كاليسا، سفير جمهورية رواندا بالقاهرة إن رواندا اعتمدت على تنمية المهارات البشرية والتعليم، والرقابة بشدة وحزم على حضور الطلاب والتواجد فى المدارس باعتبارهم أهم عناصر التطور.

وتابع سفير رواندا بالقاهرة خلال حديث له مع برنامج زووم أفريقيا الذي يذاع على قناة اليوتيوب الخاصة بموقع صدى البلد الاخباري وتقدمه الإعلامية سالي عاطف، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رواندا لاقت ترحيبا واسعا من رئيس رواندا وشعبه وكانت لافتة طيبة عندما زار الرئيس السيسي متحف الإبادة الجماعية وكان مستمتعا بعرض الثقافة الرواندية وكانت زيارة رئاسية هامة وستظل باقية فى ذاكرة الشعب الرواندي.

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وحول العلاقات التجارية بين مصر وروندا قال سفير رواندا أن العلاقات التجارية موجودة بالفعل عبر السفارة الرواندية فى مصر والتى يتم من خلالها التبادل التجاري وهذا سيشهد تحسنا بفضل منطقة التجارة الحرة القارية والتى تم تفعيلها الأمر الذي سيساهم فى تسهيل تبادل السلع بشكل كبير ومن المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين مصر ورواندا .

