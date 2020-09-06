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حوادث

رئيس مجلس الدولة يجري مقابلات مع خريجي الحقوق والشريعة والقانون والشرطة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:26 م
المستشار محمد محمود
المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة
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محمد زهير
بدأ المجلس بمجلس الدولة "أعلى سلطة، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس المجلس، أمس السبت إجراء مقابلات جديدة مع الشباب من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعتي 2018 - 2019 لاختيار أفضل العناصر المتميزة علميا منهم من الحاصلين على درجات امتياز وجيد جدا وجيد لشغل أولى درجات السلم للوظائف القضائية .

وتستمر هذه المقابلات حتى 12 أكتوبر 2020 على أن تكون تلك المقابلات محدده لثلاثة أيام أسبوعيا مع مراعاة الإجراءات الاحترازية ومراعاة سلامة الخريجين المتقدمين للترشيح، وقد تم تخصيص قاعات مناسبة لاستقبالهم مع المحافظة على مسافات التباعد الآمنة، حيث تتم المقابلات لأعداد محددة من الخريجين.

وقرر المجلس الخاص تحديد ١٢ أكتوبر لمقابلة أصحاب الأعذار القهرية من المجندين بالقوات المسلحة وضباط الشرطة أو غيرهم، وغيرهم من لم يستطع الحضور في الموعد المحدد له من الخريجين.
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