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ديني

خالد الجندي يحدد ضوابط تعطيل العمل بالقرآن والسنة.. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:14 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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أمل فوزي
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الشريعة تقدم المصلحة الإنسانية على نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية. 


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وأوضح «الجندى» في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن هناك ضوابط شرعية لتعطيل العمل بالنص القرآنى والسنة النبوية الشريفة. 


ونبه إلى أن الرق نص موجود فى القران، وهو من قبل الإسلام وكان فى اليهودية والمسيحية، لكن الأمم المتحدة اتفقت على الغائه، وبالتالى أصبح غير مطلق لغياب الظرف، والنص الموجود بالقرآن لا يمكن تعديله أو العبث به، لكن لا يوجد رق".


وأكد الجندى في حلقة سابقة أنه ينبغي على الشباب أن يستغل صحته اليوم في طاعة الله سبحانه وتعالى ويشغل وقت فراغه بالتقرب إليه. 


وتابع: حتى ينال رضا المولى عز وجل، ويأخذ أجر تراجع صحته في الهِرم، مشيرًا إلى أن المُسن الذى يصلى على "كرسى" بسبب مرض من أمراض تقدم السن يأخذ أجر الركوع والسجود كاملًا.


وأضاف أن أجر المصلى على "كرسى" كامل لا ينقص منه شيء ، كونه واظب على الصلاة وطاعة الله عز وجل  في شبابه.
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