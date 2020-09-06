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حوادث

حبس أب عذب نجله بعصا حتى الموت

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:25 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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احمد علي
قرر المستشار محمد الفقي رئيس نيابه مركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم حبس اب لاتهامه بالضرب ابنه بعصا خشبية حتى الموت بهدف تأديبه داخل منزل الاسره بقرية شوني ٤ ايام علي ذمه التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث وسماع أقوال شهود عيان.


كان  اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا بورد بلاغا حول وفاة طفل يبلغ من العمر 10 سنة داخل المنزل الكائن بة بقرية شوني بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية. 

كما باشر  الرائد ترفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا  دوره بالانتقال وبرفقته قوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الواقعة. 

وكشفت التحريات الامنية أن المجنى عليه طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، وبمناظرة جثته تبين وجود آثار ضرب عليه، حيث كشفت التحريات أن والده يعمل مساعد شرطة بالحماية المدنية اعتدى عليه بالضرب بعصا خشبية بهدف تأديبة فتوفى في الحال كما ضبط والد الطفل والتحفظ عليه بديوان مركز طنطا .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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