"2 مليار و 624 مليون جنيه"..الثروة الحيوانية : قبل ذلك كان يسمح بذبح البتلو..فيديو

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة ، إن المشروع القومي للبتلو هو للحفاظ على ثرواتنا الحيوانية من الاهدار و توفير الكميات المناسبة من اللحوم الحمراء بأسعار عادلة .





وأضاف طارق سليمان خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز ، أن قبل ذلك كان يسمح بذبح البتلو وكان يصل وزنه من 80 كيلو جرام حتي 100 كيلو جرام .





، أن البتلو و اصبح يثمن الان الى اكثر من 400 كيلو جرام وينتح مايقارب من 250 كيلو حمراء . وأوضح طارق سليمان الى





وتابع : أن هذا المشروع يستفيد منه 15 ألف و300 مستفيد بعدد رؤوس 183 ألف رأس .





واستكمل : أن قيمة تمويل هذا المشروع حتى الآن 2 مليار و 624 مليون جنية .



