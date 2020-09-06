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"2 مليار و 624 مليون جنيه"..الثروة الحيوانية : قبل ذلك كان يسمح بذبح البتلو..فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:25 م
الثروة الحيوانية
الثروة الحيوانية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة ، إن المشروع القومي للبتلو هو للحفاظ على ثرواتنا الحيوانية من الاهدار و توفير الكميات المناسبة من اللحوم الحمراء بأسعار عادلة .

وأضاف طارق سليمان خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز ، أن قبل ذلك كان يسمح بذبح البتلو وكان يصل وزنه من 80 كيلو جرام حتي 100 كيلو جرام .

وأوضح طارق سليمان ، أن البتلو و اصبح يثمن الان الى اكثر من 400 كيلو جرام وينتح مايقارب من 250 كيلو حمراء .

وتابع : أن هذا المشروع يستفيد منه 15 ألف و300 مستفيد بعدد رؤوس 183 ألف رأس .

واستكمل : أن قيمة تمويل هذا المشروع حتى الآن 2 مليار و 624 مليون جنية .

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