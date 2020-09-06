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سيارات

شاهد.. شخص يبيع البطيخ بـ سيارة لامبورجيني فاخرة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف

تداول المئات على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر مقطع فيديو لشخص يقوم ببيع البطيخ على سيارته الخاصة من نوع لامبورجيني بشوارع مدينة اسطانبول بتركيا .

وجاءت الكثير من التعليقات الصادمة للمشاهدين بعد رؤية مقطع الفيديو والذى يقوم فيه مالك السيارة ببيع البطيخ بالشنطة الامامية للسيارة ، والتى اعتبرها البعض من عشاق لامبورجينى إهانة كبيرة لماركة السيارة .

وبعد انتشار مقطع الفيديو على مستوى العالم أصدرت العديد من الصحف الالكترونية الالكترونية تقارير عن هذه الواقعة ، مؤكدين بائع البطيخ هو مالكها وكان يبيع حبة البطيخ الواحدة بسعر 5 ليرة .

وتفيد أحد التقارير الصحفية أنه الاقتراب من مالك السيارة للحديث معه ومعرفة سبب بيعه لحبات البطيخ قام بترك الفاكهة على الأرض بالشارع وقام على الفور بالهروب .

ولكن بالبحث عن لوحة السيارة تبين انها مسجلة في محافظة أنطاليا جنوب تركيا ، يمتلكها احد الاشخاص المدونين على صفحات التواصل الاجتماعى وكان الهدف من ذلك هو لفت الانتباه والحصول على الشهرة فقط وليس المال .

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