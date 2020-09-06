شاهد.. شخص يبيع البطيخ بـ سيارة لامبورجيني فاخرة

تداول المئات على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر مقطع فيديو لشخص يقوم ببيع البطيخ على سيارته الخاصة من نوع لامبورجيني بشوارع مدينة اسطانبول بتركيا .

وجاءت الكثير من التعليقات الصادمة للمشاهدين بعد رؤية مقطع الفيديو والذى يقوم فيه مالك السيارة ببيع البطيخ بالشنطة الامامية للسيارة ، والتى اعتبرها البعض من عشاق لامبورجينى إهانة كبيرة لماركة السيارة .

وبعد انتشار مقطع الفيديو على مستوى العالم أصدرت العديد من الصحف الالكترونية الالكترونية تقارير عن هذه الواقعة ، مؤكدين بائع البطيخ هو مالكها وكان يبيع حبة البطيخ الواحدة بسعر 5 ليرة .

وتفيد أحد التقارير الصحفية أنه الاقتراب من مالك السيارة للحديث معه ومعرفة سبب بيعه لحبات البطيخ قام بترك الفاكهة على الأرض بالشارع وقام على الفور بالهروب .

ولكن بالبحث عن لوحة السيارة تبين انها مسجلة في محافظة أنطاليا جنوب تركيا ، يمتلكها احد الاشخاص المدونين على صفحات التواصل الاجتماعى وكان الهدف من ذلك هو لفت الانتباه والحصول على الشهرة فقط وليس المال .