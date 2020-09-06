حسن الأقصري يكتب: السلام نعمة أم نقمة؟

حثنا الله على السلام في جميع الكتب و الأديان السماوية كما ذكر لنا القرآن الكريم ما كان من الأنبياء والرسل في دعوة أقوامهم للسلام والتعايش بينهم كقول إبراهيم عليه السلام " إني أسلمت لله رب العالمين "وقول عيسى عليه السلام "والسلام عليّ يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا " وقول يوسف عليه السلام " توفني مسلما وألحقني بالصالحين " وقوله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)، ومع ذلك لم يخلُ عهد منذ بداية الخلق من القتل وسفك الدماء ابتداء من قابيل و هابيل إلى يومنا هذا من حروب وتناحر وسفك الدماء.. هل وضع الله غريزة القتل في البشر أم هي الأطماع وفرض القوة والميل إلى السيطرة والامتلاك؟.







