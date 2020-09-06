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فن

أحلى كابل.. شريف رمزى يخطف أنظار رواد السوشيال ميديا بصورة مع زوجته .. شاهد

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:16 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان شريف رمزى صورة له مع زوجتة الفنانة ريهام ايمن من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " . 

وعلق شريف رمزى على الصورة قائلا " إشراقي " وحازت الصورة على اعجاب كبير من جمهورة وجاءت التعليقات كالاتى : 

ربنا يحفظكم يارب ويحميكم - ما شاء الله حلوين اوي - بتجننو ماشاءالله أحلى كابل الله يحفظكم 

اقا ايضا:

وكانت احدث مشاركات شريف رمزى الدرامية مسلسل "نصيبى وقسمتك 2" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج أكرم فريد.ويصور شريف رمزى عملا سينمائيا جديدا يحمل اسم "2020"، وتدور أحداثه فى إطار من الفانتازيا.
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A post shared by Sherif Ramzy شريف رمزي. (@sheriframzy) on

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