AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

في حملة مكبرة بوسط الإسكندرية.. تحرير 104 محاضر إشغال بمحطة مصر.. صور

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:47 م
حملات الاشغالات في
حملات الاشغالات في الإسكندرية
Advertisements
أحمد بسيوني
شنت الأجهزة المعنية بحي وسط الإسكندرية اليوم الأحد حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات والفروشات والتعريشات المخالفة بميدان محطة مصر ومحيطه.

توجهت الحملة الي شوارع: ابن الخطاب، والخديوي، وميدان محطة مصر، وابن زيتون، ومحرم بك؛ وكنج عثمان.

وأسفرت الحملة عن رفع وازالة الاشغالات، والتعديات، وفروشات الباعة الجائلين، ورفع الاكشاك المخالفة، وضبط عدد ١٠٤ من حالات الاشغالات المتنوعة والتحفظ عليها وتحرير المحاصر اللازمة.

أقرأ أيضًا:
كما تم التحفظ علي كمية كبيرة من الأطعمة والمعلبات للتحليل، ورفع وتطهير الميدان من كميات كبيرة من الترابيزات والاقفاص، والهالك.

 تم في السياق ذاته شن حملات لمحاربة نفس الظاهرة بشوارع: بورسعيد، وقنال المحمودية، ومحسن، والعمدة، والجميزه، والمرسى، وتم خلالها التحفظ على عدد كبير من حالات الاشغالات المتنوعة وفروشات الباعة الجائلين.

يأتي هذا استمرارا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لضبط الشارع، وفرض القانون، وفتح للشوارع والارصفة أمام المارة، وجاري المتابعة، ومداومة الحملات، لعدم عودة الاشغالات، ومازالت الحملات مستمرة في نطاق حي وسط.

في حملة مكبرة بوسط الإسكندرية.. تحرير 104 محاضر إشغال بمحطة مصر.. صور
في حملة مكبرة بوسط الإسكندرية.. تحرير 104 محاضر إشغال بمحطة مصر.. صور
في حملة مكبرة بوسط الإسكندرية.. تحرير 104 محاضر إشغال بمحطة مصر.. صور
في حملة مكبرة بوسط الإسكندرية.. تحرير 104 محاضر إشغال بمحطة مصر.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملة لإزالة الإشغالات بشارع عرابي وميدان الإسعاف بالسويس

محافظ بورسعيد: حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالأحياء

وزير الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تواصل حملاتها للتصدي للمخالفات ورفع الإشغالات

محافظة الإسكندرية: الضرب بيد من حديد للقضاء على المخالفات والإشغالات

شاهد.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بدمياط الجديدة

حملة مكبرة لإزالة المخالفات بدمياط الجديدة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قناة جونقلي بين مصر والسودان

قبل 24 ساعة.. أزمة تواجه بث مباراة الأهلي والحرس | تفاصيل

مقابل 2 مليون ويورو .. يوسف البلايلي يوافق على الانتقال لـ النادي الأهلي

مصدرها إثيوبيا و3 دول أخرى .. أسراب هائلة من الجراد تغزو السعودية

من داخل حمام السباحة.. رانيا يوسف تشعل الـ سوشيال ميديا.. شاهد

خليفة محمد صلاح.. 5 معلومات عن محمود صابر لاعب الأهلي المنضم إلى النجم الساحلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة .. معلومات عن سرطان البلعوم بعد إصابة جمال يوسف .. إطلالات ريهام عبد الغفور في عيد ميلادها

أفضل علاج للقولون .. 10 حلول منزلية مجربة

الشرطة الأمريكية تخرج السيارة فورد كراون فيكتوريا من الخدمة.. صور