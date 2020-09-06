في حملة مكبرة بوسط الإسكندرية.. تحرير 104 محاضر إشغال بمحطة مصر.. صور

شنت الأجهزة المعنية بحي وسط الإسكندرية اليوم الأحد حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات والفروشات والتعريشات المخالفة بميدان محطة مصر ومحيطه.





توجهت الحملة الي شوارع: ابن الخطاب، والخديوي، وميدان محطة مصر، وابن زيتون، ومحرم بك؛ وكنج عثمان.





وأسفرت الحملة عن رفع وازالة الاشغالات، والتعديات، وفروشات الباعة الجائلين، ورفع الاكشاك المخالفة، وضبط عدد ١٠٤ من حالات الاشغالات المتنوعة والتحفظ عليها وتحرير المحاصر اللازمة.





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كما تم التحفظ علي كمية كبيرة من الأطعمة والمعلبات للتحليل، ورفع وتطهير الميدان من كميات كبيرة من الترابيزات والاقفاص، والهالك.





تم في السياق ذاته شن حملات لمحاربة نفس الظاهرة بشوارع: بورسعيد، وقنال المحمودية، ومحسن، والعمدة، والجميزه، والمرسى، وتم خلالها التحفظ على عدد كبير من حالات الاشغالات المتنوعة وفروشات الباعة الجائلين.





يأتي هذا استمرارا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لضبط الشارع، وفرض القانون، وفتح للشوارع والارصفة أمام المارة، وجاري المتابعة، ومداومة الحملات، لعدم عودة الاشغالات، ومازالت الحملات مستمرة في نطاق حي وسط.



