الصحة تعلن إجراءات الوقاية من كورونا بوحدات الغسيل الكلوي

أعلنت وزارة الصحة، عن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بمراكز ووحدات الغسيل الكلوي.





وأوضحت الوزارة، أنه يجب إبلاغ الجهات المعنية في وزارة الصحة في حال وجود حالات مشتبهة داخل وحدة الغسيل الكلوي.





وأضافت وزارة الصحة الإجراءات التالية:-





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تجميع الحالات المشتبهة لإجراء جلسات الغسيل الكلوي خلال جلسات الغسيل الكلوي، خلال جلسة حرصا على سلامة باقي المرضى.





التزام جميع المرضى بآداب العطس والسعال.





الحرص على تنظيف وتطهير أماكن المرضى وقسم الغسيل الكلوي بأكمله بعد نهاية كل جلسة.





الالتزام بتنظيف وتطهير ماكينات الغسيل الكلوي.





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سؤال المرضى المترددين على وحدات الغسيل الكلوي عن الآتي:-





ظهور أعراض تنفسية (سعال أو ضيق بالتنفس) مع أو بدون ارتفاع درجة الحرارة.





مخالطة حالات مشتبهة أو مؤكد إصابتها بفيروس كورونا كوفيد-19





التنبيه على المريض بارتداء الكمامة طوال وقت الجلسة.





إلزام المرضى بغسل الأيدي أو تعقيمها بالكحول قبل الجلسة.





توفير أحواض مخصصة لغسل اليدين ومضخات المحاليل الكحولية بأماكن تواجد المرضى.





ترتيب أماكن انتظار المرضى أو تقسيم الجلسات بطريقة تحافظ على المسافة البينية بين المرضى وبعضهم حيث لا تقل عن ستة أقدام.