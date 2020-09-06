AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب منتخب التشيك يعلق على وقوعه ضمن المجموعة السابعة مع مصر والسويد

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:57 م
صدى البلد
Advertisements
عمرو الحلواني

علق يان فيليب المدير الفني للمنتخب التشيكي على وقوع فريقه ضمن المجموعة السابعة في بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، رفقة منتخب مصر مستضيف البطولة ومنتخب السويد بطل العالم الأسبق.


وقال فيليب للموقع الرسمي لاتحاد بلاده: "بالتأكيد منتخب مصر واثق، والدليل اختياره للمجموعة، مواجهة صاحب الأرض دائما أمر مثير للاهتمام لأن مبارياتنا سيشاهدها جمهور أكبر، لكنها دائما مباراة صعبة""


وأردف: "منتخب السويد دائما منتخب قوي، لم نفلح في مواجهتهم في قطر عام 2015، لكن تلك المواجهة قد تكون مختلفة".


وأكمل "أما الطرف الرابع للمجموعة المفترض تأهله من أمريكا الجنوبية، فنحن لا نعرفه".


وأوضح فيليب: "أظن أننا سنلعب في صالة استاد القاهرة بسبب وجود مصر في مجموعتنا، والجمهور سيكون معظمه محلي مشجع لمصر".


وأتم فيليب: "في منتصف يناير قد يكون الوضع مختلفا، لو أقيمت البطولة فأنا واثق أن المنظمين سيبذلون قصارى جهدهم لإبقاء البطولة آمنة (صحيا)".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر على موعد مع مواجهات تاريخية في كأس العالم لليد 2021

مواجهات محتملة.. مصر على موعد مع مباريات تاريخية في كأس العالم لليد 2021

تعرف علي مجموعة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم لكرة اليد

بأسماء المنتخبات.. القرعة الكاملة لمجموعات كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

أشرف صبحي لـ صدى البلد: مجموعة مصر في كأس العالم لليد متوازنة

أحمد الاحمر يتحدث لـ صدى البلد عن رأيه في مجموعة مصر في كأس العالم لكرة اليد..فيديو

ترشيحاتنا

عاجل.. الفيفا يحسم الجدل حول إلغاء هدف وادي دجلة في الأهلي

هل تؤثر فيضانات السودان على مصر؟.. «الري» تجيب

الداخلية: مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

سيدة تضع كاميرات مراقبة في منزلها وتهرب منه بعد أسبوعين لهذا السبب.. صور

بلاغ ضد لاعب الزمالك.. أحمد شوبير في نيابة الساحل

كشفت سبب اتجاه أردوغان للتصعيد.. فرنسا: اجتماع المجلس الأوروبي المقبل مخصص لمعاقبة تركيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة .. معلومات عن سرطان البلعوم بعد إصابة جمال يوسف .. إطلالات ريهام عبد الغفور في عيد ميلادها

أفضل علاج للقولون .. 10 حلول منزلية مجربة

الشرطة الأمريكية تخرج السيارة فورد كراون فيكتوريا من الخدمة.. صور