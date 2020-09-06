ضياء القوصي: توحيد إيجار الأراضي المزروعة يعود بالنفع على المجتمع والتحول للري الحديث يمنع إهدار المياه

قال الدكتورضياء القوصى، مستشار وزير الرى الأسبق أن التعاون بين وزارات الرى والأوقاف و الزراعة يحقق الكثير من المكاسب .





وأضاف "القوصى" فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن اهدار المياه يكون بشكل أكبر فى الزراعة لأن بها حوالى 80%من المياه المهدرة، لكن من المجدى تركيب قطع ترشيد المياه فى المساجد وفى كل المنشآت العامة وفق ما صرح به وزير الأوقاف فى اجتماعه مع وزير الرى أمس .





وأشار إلى أن توحيد سعر الإيجارات للأراضى المزروعة سواء تتبع وزارة الرى أو وزارة الأوقاف تعود بالنفع على المجتمع، والتحول للرى الحديث يحمينا من اهدار المياه.





وأكد أن زيادة عقود الإيجارات لتصل لثلاثة سنوات مع أضافة حوافز فى العقود للتحول للرى الحديث تجعل المزارع مطمئن أكثر .





ونوه للمشاكل التى ستواجه الوزارة وابرزها أن الأراضى الطينية يصعب معها التحول للرى الحديث، فلابد أن يكون هناك طواقم جيدة من المشرفين، ويجب أن يكون هناك مشرف زراعى ومشرف مائى ليعلم المزارعون كيف يستخدمون المياه بشكل صحيح .



