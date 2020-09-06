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محافظات

الأحد القادم.. مكتبة الإسكندرية تستأنف نشاطها كاملا في كافة القطاعات

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:03 م
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
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أحمد بسيوني
أعلنت مكتبة الإسكندرية عن استئناف نشاطها كاملًا في كافة القطاعات والأنشطة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13/9/2020 وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقدمت مكتبة الإسكندرية عددًا من الفعاليات "عبر الانترنت" خلال الفترة الماضية، شمل عددًا من المحاضرات الثقافية، والفعاليات الفنية، والجولات الحية من داخل متاحف ومعارض مكتبة الإسكندرية، وكانت تبث مباشرة على قناة المكتبة على موقع يوتيوب، بالإضافة إلى صفحاتها الرسمية على موقع فيسبوك.

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وفي أغسطس، بدأت مكتبة الإسكندرية في شهر أغسطس الماضي إعادة استقبال عدد محدود من روادها من الباحثين دون غيرهم (طلاب الدراسات العليا)، وذلك بعد فترة غلق استمرت لنحو 100 يوم، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

كما عُقد مهرجان الصيف بالمسرح المكشوف خلال الفترة من 15 أغسطس وحتى 29 أغسطس وسط إجراءات احترازية مشددة.
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