تصميم تخيلي جديد لتويوتا الأيقونية 86 موديل 2021 .. صور

أعلنت شركة تويوتا العالمية العام الماضى وبالتحديد فى فبراير 2019 عن عودة سيارتها الايقونية تويوتا 86 فى جيل ثاني جديد كليًا ، ثم بعد ذلك اختفت الاخبار عن هذا الشأن .

ولكن لم تنتظر صفحات عشاق السيارات حول العالم حتى التدشين الرسمى ، فقام فريق التصميم في موقع Motor1 برسم صورة تخيلية لسيارة تويوتا 86 الجيل الثاني بالاعتماد على اللقطات التجسسية الجديدة .

ويظهر التصميم التخيلى لـ" Motor1 " ان المصابيح الامامية تشبه تصميم المصابيح الموجودة في السيارة الاختبارية GRMN Sports FR Concept Platinum ، بالاضافة الى حجم الشبك الأمامي الكبير مقارنة بحجم السيارة الاختبارية .

وبحسب مصادر لـ" Motor1 " ان السيارة الجديدة من تويوتا تحمل اسم GR 86 ، وهذا يؤكد مشاركة شركة فريق تويوتا السباقي Gazoo Racing في عملية التطوير، وسيؤدي هذا أيضًا إلى ضمان تماشي 86 مع سيارات تويوتا الرياضية الأخرى مثل GR سوبرا و GR ياريس.

وأعلنت سابقا شركة تويوتا موعد الكشف عن GR 86 في العام القادم كموديل للعام 2022، وبالتحديد سيكون فى يوليو 2021 .