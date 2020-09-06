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أخبار العالم

أنور قرقاش : خطاب الماضي يصلح لمن لا يعنيه المستقبل

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:50 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، تغريدة جديدة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". 


وكتب قرقاش " ‏في خضم الاستقطاب العربي الحالي ندرك أن مسار دول الخليج العربي نحو بناء المستقبل اللائق بأبنائها هو الأولوية لنا جميعًا.
 

وتابع " خطاب الماضي يصلح لمن لا يعنيه المستقبل، أما عملنا فيجب أن يضع نصب عينيه المستقبل بكل ما يضمّه من ازدهار واستقرار وطموح ".


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يذكر أن أنور قرقاش أشاد بالدور البارز الذي قام به الراحل رفيق الحريري قبل اغتياله عام 2005 .


وغرد قرقاش، على تويتر : "  رفيق الحريري رحمه الله كان علامة بارزة في تاريخ لبنان الحديث.


وتابع: عرفته شخصيًا ورأيت بصماته على بلاده، فهو بحق رجل دولة استنهض لبنان كما يحب أن يكون ونفض عنه آثار حروب مدمرة،  واليوم بعد أن حكمت المحكمة الدولية بحكمها ندعو أن تأخذ العدالة مجراها بحق القتلة.
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