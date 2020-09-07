التعليم العالي: تطوير استراتيجية منهج التعليم العالي هدفه النهوض بسوق العمل

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث بأسم وزارة التعليم العالي، إن المنهج الذي يسير عليه التعليم العالي والبحث العلمي الهدف منه للعمل المباشر.





وأكد عبد الغفار أثناء مداخلته لبرنامج صالة التحرير على قناة " صدى البلد " إن كل البرامج التي افتتحت في التعليم العالي هدفها الإحتياج لسوق العمل، موضحا أن مصر و سوق العمل العالمي يحتاج لتلك الدراسات .





وأشار المتحدث بأسم التعليم العالي، إلى أن هناك دراسة أجريت 2018 بالتعاون مع وزارة الصحة و الإسكان ، لاحتياج سوق العمل للمهن الصحية لكافة التخصصات بناء على مخرجات هذه الدراسة، وتم فتح برامج القطاع الصحي في الجامعات الأهلية الجديدة .





وأوضح عبد الغفار أن هناك دراسة أخرى أجريت للثورة الصناعية الرابعة و الوظائف التي يشتد الإحتياج إليها و الوظائف التي تختفي، بناء على ذلك تم فتح تخصصات جديدة للتخصص في الثورة الصناعية .



