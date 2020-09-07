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توك شو

التعليم العالي: تطوير استراتيجية منهج التعليم العالي هدفه النهوض بسوق العمل

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:31 ص
الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار
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قسم التوك شو
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث بأسم وزارة التعليم العالي، إن المنهج الذي يسير عليه التعليم العالي والبحث العلمي الهدف منه للعمل  المباشر.

وأكد عبد الغفار أثناء مداخلته لبرنامج  صالة التحرير على قناة  " صدى البلد " إن كل البرامج التي افتتحت في التعليم العالي هدفها  الإحتياج لسوق العمل، موضحا أن مصر و سوق العمل العالمي يحتاج لتلك الدراسات .  

وأشار المتحدث بأسم التعليم العالي، إلى أن هناك دراسة أجريت 2018  بالتعاون مع وزارة الصحة  و الإسكان ، لاحتياج  سوق العمل للمهن الصحية لكافة التخصصات بناء على مخرجات هذه الدراسة، وتم  فتح برامج القطاع الصحي في الجامعات الأهلية الجديدة . 

وأوضح عبد الغفار أن هناك دراسة أخرى أجريت للثورة الصناعية الرابعة و الوظائف التي يشتد الإحتياج إليها و الوظائف التي تختفي، بناء على ذلك  تم فتح تخصصات جديدة للتخصص في الثورة الصناعية . 

وأضاف عبد الغفار إن تعظيم الإنتاج الزراعي المصري و الاستزراع السمكي و أيضآ  السياحة   يقوم على المهارة و العلم و المهن، لافتة إنه لابد  للخارجين التعامل مع السائح القادم بشكل يليق بالحضارة المصرية،  وذلك يحتاج لمناهج علمية وسوف يتم التركيز عليه في الجامعات الاهلية الحديثة خلال الفترة القادمة .
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