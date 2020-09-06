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أخبار البلد

«علام» يطالب بربط تراخيص الأنشطة الخاصة بتركيب القطع الموفرة للمياه

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:30 م
محمد نصر الدين علام
محمد نصر الدين علام وزير الرى السابق
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أمل مجدى
أشاد محمد نصر الدين علام، وزير الرى السابق بجهود وزير الرى الحالى الدكتور محمد عبد العاطى فى مجال تحويل الرى السطحى للرى الحديث، لافتا أنه ينسق مع الجهات التنفيذية التى تمتلك أراضى زراعية تؤجرها للمزارعين سواء وزارة الزراعة أو وزارة الأوقاف لتنفيذ هذا الرى الحديث.

وأضاف "نصر علام" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن التحول للرى الحديث خطوة هامة للتعايش مع المستقبل والزيادة السكانية المهولة الموجودة فى مصر مع ثبات نسبة المياه.

وأشار لضرورة أن يكون التحول للرى الحديث عن طريق تسهيلات وقروض من البنك الزراعى، مع إعطاء تيسيرات لتجديد عقود إيجارات الأرض للمزارعين الملتزمين والذين حولوا أراضيهم للرى الحديث.

وأكد وزير الرى السابق أن تركيب قطع ترشيد المياه يجب أن يشمل الأماكن العامة وأماكن العمل الخاصة والحكومية وليس المساجد فقط.

ونوه لضرورة إجبار أصحاب العمل الخاص على تركيب القطع الموفرة للمياه كشرط للحصول على ترخيص بالعمل، لنتحول تدريجيا لترشيد المياه فى كل الأنحاء مثل ما حدث فى الكهرباء وانتشار اللمبات الموفرة فى كل المنازل.

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