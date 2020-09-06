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محافظات

محافظ الغربية يتفقد ميدان المحطة بطنطا والمنطقة الصناعية في المحلة.. صور

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:18 م
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
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احمد علي
قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية بجولة مسائية لتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة بطنطا ومتابعة إنجاز الأعمال به حيث طالب الشركة القائمة بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني، ووجه كلا من رئيس حي أول وثان طنطا برصف طريق الجانبية بطنطا نظرا لتهالكها.


وتوجه المحافظ إلى مدينة المحلة لتفقد أعمال رصف الطريق المؤدي للمنطقة الصناعية بالمحلة، وأعمال رصف الطريق الداخلي بالمنطقة الذي سيتم الانتهاء منه خلال 10 أيام.

ووجه المحافظ خلال الجولة رئيس حي أول المحلة بتغطية المطابق الموجودة بشارع المنطقة الصناعية.

وأثناء الجولة التفقدية، تم تشميع  كافيه بالمحلة لعدم التزامه بالإجراءات وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية مع ٣ نباشين بطنطا، وسحب رخصة سيارة صف ثان وتسليمها لإدارة المرور ورفع الإشغالات أمام قرية الرجديه وشبشير الحصة على شريط السكة الحديد.

رافق المحافظ في الجولة رئيس حي أول طنطا ورئيس مركز ومدينة المحلة ورئيس حي أول وثان المحلة.

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