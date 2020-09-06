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أخبار العالم

السفارة العراقية في تركيا تغلق أبوابها بسبب كورونا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:38 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قررت السفارة العراقية في أنقرة، غلق أبوابها أمام المراجعين حتى 14 سبتمبر الجاري، إثر مخاوف من تفشي فيروس كورونا بين موظفي السفارة.


كتب السفير العراقي لدى أنقرة حسن الجنابي على تويتر: "نعلن بأسف شديد غلق السفارة العراقية أمام المراجعين حتى الاثنين 14 سبتمبر فقد تأكدنا قبل قليل أن أحد المراجعين الذين تابعنا معاملته لعدة أيام داخل مبنى السفارة، لامس أكثر من موظف وكان مصابا بكوفيد-19".


وأضاف: "سنقوم خلال الأسبوع هذا بتعقيم البناية بصورة دقيقة، ثم سنفحص الموظفين جميعا قبل بدء الدوام"، مقدما اعتذاره لـ"المواطنين الذين سجلوا للمراجعة هذا الأسبوع وسيرحل التسجيل للأسبوع المقبل".


ودعا السفير العراقي المواطنين العراقيين إلى "تفهم الدوافع وهي بالتأكيد المحافظة على صحة الجميع".


وكانت سلطة الطيران العراقية، أعلنت في وقت سابق، تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بتوصيات من وزارة الصحة التركية لغاية الأول من شهر سبتمبر الجاري.
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