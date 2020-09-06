ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينة حاويات و9 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 11 سفينة.









وأشار البيان، إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة 23100 طن تشمل 7450 طن فوسفات و3850 طن مولاس و8800 طن يوريا و3000 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35505 طن تشمل 7000 طن أنابيب و4000 طن خردة و9200 طن حبيبات ناتج حرق أفران و3650 طن زيت طعام و11655 طن قمح. ‎





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وأوضح البيان، أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات 595 حاوية مكافئة تشمل فواكه (رمان وفراولة) وخضراوات (بطاطس وبطاطا وفول أخضر) وحاصلات زراعية (ثوم وشمر) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن وسنغافورة ومالطا وهولندا وباكستان وفرنسا وسلوفينيا.









واختتم البيان، بأن عدد الحاويات الوارد 152 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 874 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 104843 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 9749 طنا.





كما بلغت حركة تداول الشاحنات 3658 شاحنة منها 666 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 31960 من البضائع العامة.